***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.114.197 -273.734.225
Net Dönem Karı (Zararı)
69.491.141 12.322.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.319.272 -12.967.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.092.136 -1.202.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.227.136 -11.764.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
117.850.227 -274.292.067
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.349.116 269.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.501.111 -274.561.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
138.022.096 -274.936.642
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 13.092.101 1.202.417
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.587.830 274.112.538
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 274.112.538
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -145.587.830 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.526.367 378.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.526.367 378.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
378.313 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.904.680 378.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.904.720 378.318
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 209.052.436 286.326.411
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
214.957.156 286.704.729
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 4.618.744 269.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.618.744 269.628
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 210.338.412 286.435.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
286.435.101 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 69.491.141 12.322.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 274.112.538
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -145.587.830 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
210.338.412 286.435.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.092.136 1.202.422
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
806.805 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.227.136 11.764.716
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 24.717.272 -267.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.185.306 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.028.655 12.700.127
Yönetim Ücretleri
8 -2.677.436 -335.719
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -270.477 -28.862
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -15.783 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -53.813 -6.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.520.005 -823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.537.514 -377.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.491.141 12.322.563
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
69.491.141 12.322.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 69.491.141 12.322.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933779
BIST