***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.114.197 -273.734.225Net Dönem Karı (Zararı)69.491.141 12.322.563NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-49.319.272 -12.967.138Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.092.136 -1.202.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -36.227.136 -11.764.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER117.850.227 -274.292.067Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.349.116 269.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler113.501.111 -274.561.695FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR138.022.096 -274.936.642Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 13.092.101 1.202.417Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.587.830 274.112.538Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 274.112.538Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -145.587.830 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.526.367 378.313Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.526.367 378.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ378.313 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.904.680 378.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.904.720 378.318Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 209.052.436 286.326.411Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR214.957.156 286.704.729YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 4.618.744 269.628TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.618.744 269.628TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 210.338.412 286.435.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)286.435.101 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 69.491.141 12.322.563Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 274.112.538Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -145.587.830 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)210.338.412 286.435.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.092.136 1.202.422Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar806.805 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 36.227.136 11.764.716Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 24.717.272 -267.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.185.306 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ77.028.655 12.700.127Yönetim Ücretleri8 -2.677.436 -335.719Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -270.477 -28.862MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -15.783 -5.310Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -53.813 -6.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.520.005 -823ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.537.514 -377.564ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.491.141 12.322.563FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)69.491.141 12.322.563DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 69.491.141 12.322.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933779BIST