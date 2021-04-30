***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.324.089 0Net Dönem Karı (Zararı)43.997.362 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.416.260 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.518.281 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -24.897.689 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 -290 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-334.423.472 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler106.323 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-334.529.795 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-322.842.370 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 7.518.281 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI352.084.636 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 352.084.636 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.760.547 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.760.547 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 36.760.547 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 743.097 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 80.296.685 0Ters Repo Alacakları5 36.017.740 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 279.130.799 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR396.188.321 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 106.323 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)106.323 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 396.081.998 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 43.997.362 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 352.084.636 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)396.081.998 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.518.281 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13.147.508 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 24.897.689 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -742.079 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ44.821.399 0Yönetim Ücretleri8 -353.295 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -163.825 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -14.027 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -36.411 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -172.282 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -84.197 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-824.037 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.997.362 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.997.362 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 43.997.362 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933781BIST