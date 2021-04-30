***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.508.486 0Net Dönem Karı (Zararı)7.418.767 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.431.279 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.815.914 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.247.193 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-144.146.108 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler174.540 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-144.320.648 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-132.296.062 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 1.787.576 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.075.853 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit166.649.860 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-574.007 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.567.367 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.567.367 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.567.367 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 35.595.705 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 34.802.957 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 103.270.498 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR173.669.160 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 174.540 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)174.540 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.494.620 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.418.767 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 166.649.860 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -574.007 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 173.494.620 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.815.914 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.896.095 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.247.193 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -631.735 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.833.081 0Yönetim Ücretleri8 -310.722 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -36.210 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -11.670 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -9.372 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -38.048 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -8.292 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-414.314 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.418.767 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.418.767 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)