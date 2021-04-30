***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.954.746 0Net Dönem Karı (Zararı)23.733.621 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.067.367 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -315.299 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.267.291 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-484.777 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-64.421.076 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.162.442 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.842.865 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.101.499 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-55.754.822 0Alınan Temettü12 484.777 0Alınan Faiz12 315.299 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.499.996 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 57.499.996 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.545.250 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.545.250 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ.545.250 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 24.420 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.542.840 0Ters Repo Alacakları22 2.520.830 0Takas Alacakları5 3.116.318 0Diğer Alacaklar5 46.124 0Finansal Varlıklar19 77.825.950 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR85.076.482 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 3.816.204 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 26.661 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.842.865 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 81.233.617 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 23.733.621 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 57.499.996 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.233.617 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 315.299 0Temettü Gelirleri12 484.777 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.863.880 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.267.291 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.931.247 0Yönetim Ücretleri8 -58.684 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -34.656 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.972 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -9.161 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -81.945 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.208 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-197.626 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.733.621 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.733.621 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 23.733.621 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933797BIST