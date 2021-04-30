***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.954.746 0
Net Dönem Karı (Zararı)
23.733.621 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.067.367 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -315.299 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.267.291 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-484.777 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.421.076 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.162.442 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.842.865 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.101.499 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.754.822 0
Alınan Temettü
12 484.777 0
Alınan Faiz
12 315.299 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.499.996 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.499.996 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.545.250 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.545.250 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ.545.250 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.420 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.542.840 0
Ters Repo Alacakları
22 2.520.830 0
Takas Alacakları
5 3.116.318 0
Diğer Alacaklar
5 46.124 0
Finansal Varlıklar
19 77.825.950 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
85.076.482 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 3.816.204 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 26.661 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.842.865 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 81.233.617 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 23.733.621 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 57.499.996 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.233.617 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 315.299 0
Temettü Gelirleri
12 484.777 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.863.880 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.267.291 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.931.247 0
Yönetim Ücretleri
8 -58.684 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -34.656 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.972 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -9.161 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.945 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.208 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-197.626 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.733.621 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.733.621 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 23.733.621 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933797
BIST