***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.825.166 -17.897.949Net Dönem Karı (Zararı)5.700.007 55.285NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-323.427 -50.396Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -356.032 -250Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 32.605 -50.146Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.092.554 -17.903.088Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler166.538 5.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.926.016 -17.908.475FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR23.469.134 -17.898.199Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 356.032 250Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.647.695 17.946.114Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 22.496.566 17.946.114Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -46.144.261 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)177.471 48.165Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)177.471 48.165DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.165 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 225.636 48.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 225.636 48.165Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 0 17.958.621Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR225.636 18.006.786YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 171.925 5.387TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)171.925 5.387TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 53.711 18.001.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.001.399 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.700.007 55.285Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 22.496.566 17.946.114Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -46.144.261 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)53.711 18.001.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 356.032 250Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 124.094 93Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -32.605 50.146Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 5.542.288 10.638Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.989.809 61.127Yönetim Ücretleri8 -46.707 -863Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -43.319 -276MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -15.466 -4.130Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -4.262 -117Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -180.047 -456ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-289.801 -5.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.700.008 55.285FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.700.008 55.285DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 5.700.008 55.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933804BIST