***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.825.166 -17.897.949
Net Dönem Karı (Zararı)
5.700.007 55.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-323.427 -50.396
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -356.032 -250
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 32.605 -50.146
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.092.554 -17.903.088
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
166.538 5.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.926.016 -17.908.475
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
23.469.134 -17.898.199
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 356.032 250
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.647.695 17.946.114
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 22.496.566 17.946.114
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -46.144.261 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.471 48.165
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.471 48.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.165 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 225.636 48.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 225.636 48.165
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 0 17.958.621
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
225.636 18.006.786
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 171.925 5.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
171.925 5.387
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 53.711 18.001.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.001.399 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.700.007 55.285
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 22.496.566 17.946.114
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -46.144.261 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
53.711 18.001.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 356.032 250
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 124.094 93
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -32.605 50.146
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 5.542.288 10.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.989.809 61.127
Yönetim Ücretleri
8 -46.707 -863
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -43.319 -276
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -15.466 -4.130
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.262 -117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -180.047 -456
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.801 -5.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.700.008 55.285
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.700.008 55.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 5.700.008 55.285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933804
BIST