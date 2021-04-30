***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.101.599 -13.943.720Net Dönem Karı (Zararı)715.567 1.241.258NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-532.100 -665.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -800.583 -310.842Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 268.483 -324.607Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -30.056İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.103.890 -14.833.045Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.299 31.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.123.189 -14.864.708FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.287.357 -14.257.292Alınan Temettü12 0 30.056Alınan Faiz12 814.242 283.516Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.205.771 16.274.968Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 54.619.269 49.439.366Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -65.825.040 -33.164.398Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.104.172 2.331.248Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.104.172 2.331.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.437.367 106.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.333.195 2.437.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.346.862 2.464.693Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 9.076.703 18.468.375Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR10.423.565 20.933.068YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 22.564 41.863TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.564 41.863TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 10.401.001 20.891.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.891.205 3.374.979Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 715.567 1.241.258Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 54.619.269 49.439.366Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -65.825.040 -33.164.398TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.401.001 20.891.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri0 0Temettü Gelirleri0 30.056Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 503.971 749.705Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -268.483 324.607Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 0 11.379Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 800.583 310.842ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.036.071 1.426.589Yönetim Ücretleri8 -280.721 -149.817Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -18.399 -10.137MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -11.841 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -2.999 -2.017Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.083 -2.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.461 -10.611ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-320.504 -185.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)715.567 1.241.258FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)715.567 1.241.258DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 715.567 1.241.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933805BIST