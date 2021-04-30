***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.101.599 -13.943.720
Net Dönem Karı (Zararı)
715.567 1.241.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-532.100 -665.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -800.583 -310.842
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 268.483 -324.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -30.056
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.103.890 -14.833.045
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.299 31.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.123.189 -14.864.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.287.357 -14.257.292
Alınan Temettü
12 0 30.056
Alınan Faiz
12 814.242 283.516
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.205.771 16.274.968
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 54.619.269 49.439.366
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -65.825.040 -33.164.398
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.104.172 2.331.248
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.104.172 2.331.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.437.367 106.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.333.195 2.437.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.346.862 2.464.693
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 9.076.703 18.468.375
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.423.565 20.933.068
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 22.564 41.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.564 41.863
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 10.401.001 20.891.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.891.205 3.374.979
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 715.567 1.241.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 54.619.269 49.439.366
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -65.825.040 -33.164.398
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.401.001 20.891.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0 0
Temettü Gelirleri
0 30.056
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 503.971 749.705
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -268.483 324.607
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 0 11.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 800.583 310.842
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.036.071 1.426.589
Yönetim Ücretleri
8 -280.721 -149.817
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -18.399 -10.137
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -11.841 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.999 -2.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.083 -2.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.461 -10.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-320.504 -185.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
715.567 1.241.258
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
715.567 1.241.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 715.567 1.241.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933805
BIST