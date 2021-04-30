***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.464.982 -47.566.285Net Dönem Karı (Zararı)65.296.932 6.868.537NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.407.781 -6.240.615Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.855.899 -919.654Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.551.882 -5.320.961Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-50.210.330 -49.113.574Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler277.330 10.232.402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.487.660 -59.345.976FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.321.179 -48.485.652Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 8.856.197 919.367Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.721.216 70.283.863Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 321.116.808 109.547.505Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -338.838.024 -39.263.642Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.186.198 22.717.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.186.198 22.717.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.197.291 479.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.011.093 23.197.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.011.113 23.197.609Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 504.292 441.966Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 144.664.723 76.687.507Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR148.180.128 100.327.082YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 0 6.480.746Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 10.527.823 3.769.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.527.823 10.250.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 137.652.305 90.076.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)90.076.589 12.924.189Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 65.296.932 6.868.537Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 321.116.808 109.547.505Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -338.838.024 -39.263.642TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)137.652.305 90.076.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.855.899 919.654Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -11.196.659 695.095Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.551.882 5.320.961Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 52.899.707 248.728Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1 5ESAS FAALİYET GELİRLERİ68.110.830 7.184.443Yönetim Ücretleri8 -2.457.042 -248.289Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -277.675 -36.354MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -27.948 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -44.815 -7.189Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -36 -1.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.382 -11.991ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.813.898 -315.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.296.932 6.868.537FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.296.932 6.868.537DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 65.296.932 6.868.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933806BIST