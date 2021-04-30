***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.464.982 -47.566.285
Net Dönem Karı (Zararı)
65.296.932 6.868.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.407.781 -6.240.615
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.855.899 -919.654
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.551.882 -5.320.961
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.210.330 -49.113.574
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
277.330 10.232.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.487.660 -59.345.976
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.321.179 -48.485.652
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 8.856.197 919.367
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.721.216 70.283.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 321.116.808 109.547.505
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -338.838.024 -39.263.642
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.186.198 22.717.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.186.198 22.717.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.197.291 479.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.011.093 23.197.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.011.113 23.197.609
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 504.292 441.966
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 144.664.723 76.687.507
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
148.180.128 100.327.082
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 6.480.746
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 10.527.823 3.769.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.527.823 10.250.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 137.652.305 90.076.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
90.076.589 12.924.189
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 65.296.932 6.868.537
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 321.116.808 109.547.505
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -338.838.024 -39.263.642
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
137.652.305 90.076.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.855.899 919.654
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -11.196.659 695.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.551.882 5.320.961
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 52.899.707 248.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.110.830 7.184.443
Yönetim Ücretleri
8 -2.457.042 -248.289
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -277.675 -36.354
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -27.948 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -44.815 -7.189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36 -1.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.382 -11.991
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.813.898 -315.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.296.932 6.868.537
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.296.932 6.868.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 65.296.932 6.868.537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933806
BIST