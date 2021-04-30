***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.663.641 -9.856.841Net Dönem Karı (Zararı)32.018.865 6.866.432NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.854.076 -5.589.214Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.166.849 -1.818.701Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.687.227 -3.770.513Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-118.995.146 -12.952.760Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.658.243 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.520.265 167.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-115.857.168 -13.120.382FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-100.830.357 -11.675.542Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 5.166.716 1.818.701Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.895.807 11.745.481Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 408.084.957 49.276.880Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -295.189.150 -37.531.399Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.232.166 1.888.640Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.232.166 1.888.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.065.540 1.176.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 20.297.706 3.065.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 287.983 79.691Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 965.849 146.446Ters Repo Alacakları5,22 20.009.856 2.985.849Takas Alacakları5 7.658.243 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 163.428.732 39.703.740Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR192.350.663 42.915.726YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 4.732.556 212.291TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.732.556 212.291TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 187.618.107 42.703.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.703.435 24.091.522Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 32.018.865 6.866.432Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 408.084.957 49.276.880Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -295.189.150 -37.531.399TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)187.618.107 42.703.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.166.849 1.818.701Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -548.582 -377.683Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.687.227 3.770.513Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 20.859.262 2.100.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.164.756 7.312.507Yönetim Ücretleri8 -1.795.994 -361.192Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -180.397 -40.747MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -16.148 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -30.064 -6.419Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.551 -6.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -96.737 -20.847ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.145.891 -446.075ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.018.865 6.866.432FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.018.865 6.866.432DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 32.018.865 6.866.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933807BIST