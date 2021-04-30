***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.663.641 -9.856.841
Net Dönem Karı (Zararı)
32.018.865 6.866.432
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.854.076 -5.589.214
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.166.849 -1.818.701
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.687.227 -3.770.513
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-118.995.146 -12.952.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.658.243 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.520.265 167.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.857.168 -13.120.382
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-100.830.357 -11.675.542
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 5.166.716 1.818.701
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.895.807 11.745.481
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 408.084.957 49.276.880
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -295.189.150 -37.531.399
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.232.166 1.888.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.232.166 1.888.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.065.540 1.176.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 20.297.706 3.065.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 287.983 79.691
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 965.849 146.446
Ters Repo Alacakları
5,22 20.009.856 2.985.849
Takas Alacakları
5 7.658.243 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 163.428.732 39.703.740
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
192.350.663 42.915.726
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 4.732.556 212.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.732.556 212.291
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 187.618.107 42.703.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.703.435 24.091.522
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 32.018.865 6.866.432
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 408.084.957 49.276.880
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -295.189.150 -37.531.399
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
187.618.107 42.703.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.166.849 1.818.701
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -548.582 -377.683
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.687.227 3.770.513
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 20.859.262 2.100.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.164.756 7.312.507
Yönetim Ücretleri
8 -1.795.994 -361.192
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -180.397 -40.747
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.148 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -30.064 -6.419
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.551 -6.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -96.737 -20.847
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.145.891 -446.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.018.865 6.866.432
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.018.865 6.866.432
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 32.018.865 6.866.432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933807
BIST