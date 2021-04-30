***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.195.509 -1.212.738Net Dönem Karı (Zararı)9.833.434 7.089.639NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.072.954 -5.153.928Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.104.480 -2.805.383Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.966.974 -2.292.729Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.500 -55.816İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.670.951 -6.009.648Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.183 -161.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.673.134 -5.847.817FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.089.529 -4.073.937Alınan Temettü12 1.500 55.816Alınan Faiz12 2.104.480 2.805.383Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.505.190 -197.726Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 996.945 724Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.502.135 -198.450Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.690.319 -1.410.464Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.690.319 -1.410.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.297.379 3.707.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.987.698 2.297.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 56.001 5.717Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.796.996 1.253.832Ters Repo Alacakları5 3.931.697 2.291.662Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 38.178.401 32.081.457Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR43.963.095 35.632.668YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar20.588 18.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.588 18.405TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 43.942.507 35.614.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)35.614.263 28.722.350Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.833.434 7.089.639Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 996.945 724Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.502.135 -198.450TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.942.507 35.614.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.104.480 2.805.383Temettü Gelirleri12 1.500 55.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.605.721 2.341.522Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.966.974 2.292.729Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 384.163 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.062.838 7.495.450Yönetim Ücretleri8 -99.472 -80.280Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -67.702 -40.043MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -11.841 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -8.123 -6.612Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -25.312 -54.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -16.954 -213.906ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-229.404 -405.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.833.434 7.089.639FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.833.434 7.089.639DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 9.833.434 7.089.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933809BIST