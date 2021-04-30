***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.195.509 -1.212.738
Net Dönem Karı (Zararı)
9.833.434 7.089.639
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.072.954 -5.153.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.104.480 -2.805.383
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.966.974 -2.292.729
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.500 -55.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.670.951 -6.009.648
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.183 -161.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.673.134 -5.847.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.089.529 -4.073.937
Alınan Temettü
12 1.500 55.816
Alınan Faiz
12 2.104.480 2.805.383
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.505.190 -197.726
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 996.945 724
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.502.135 -198.450
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.690.319 -1.410.464
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.690.319 -1.410.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.297.379 3.707.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.987.698 2.297.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 56.001 5.717
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.796.996 1.253.832
Ters Repo Alacakları
5 3.931.697 2.291.662
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 38.178.401 32.081.457
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
43.963.095 35.632.668
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
20.588 18.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.588 18.405
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 43.942.507 35.614.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.614.263 28.722.350
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.833.434 7.089.639
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 996.945 724
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.502.135 -198.450
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.942.507 35.614.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.104.480 2.805.383
Temettü Gelirleri
12 1.500 55.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.605.721 2.341.522
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.966.974 2.292.729
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 384.163 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.062.838 7.495.450
Yönetim Ücretleri
8 -99.472 -80.280
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -67.702 -40.043
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -11.841 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -8.123 -6.612
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.312 -54.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.954 -213.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-229.404 -405.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.833.434 7.089.639
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.833.434 7.089.639
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 9.833.434 7.089.639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933809
BIST