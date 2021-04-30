***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.967.430 7.808.604Net Dönem Karı (Zararı)13.856.811 9.611.332NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.318.319 -7.552.674Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.262.102 -4.958.523Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.551.960 -2.024.274Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -504.257 -569.877İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.381.736 203.695Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.027.348 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler345.625 325.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler299.987 -121.925FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.156.756 2.262.353Alınan Temettü12 504.257 569.877Alınan Faiz12 6.306.417 4.976.374Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.330.929 22.621.122Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 202.497.743 81.677.396Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -214.828.672 -59.056.274Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.363.499 30.429.726Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.363.499 30.429.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.644.510 3.214.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 29.281.011 33.644.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.529.207 10.423Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 2.929.159 1.462.806Ters Repo Alacakları22 27.752.974 23.654.185Takas Alacakları22 4.000.738 10.025.387Diğer Alacaklar5 26.610 0Finansal Varlıklar19 51.705.668 50.920.048Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR87.944.356 86.072.849YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 800 134.014Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 849.709 370.870TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)850.509 504.884TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 87.093.847 85.567.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)85.567.965 53.335.511Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.856.811 9.611.332Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 202.497.743 81.677.396Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -214.828.672 -59.056.274TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)87.093.847 85.567.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.262.102 4.958.523Temettü Gelirleri12 504.257 569.877Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.420.733 2.917.560Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.551.960 2.024.274Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 5.803.954 136.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.543.006 10.606.874Yönetim Ücretleri8 -1.957.260 -824.653Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -138.009 -60.281MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -22.048 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -19.166 -10.647Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -463.950 -77.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -85.762 -12.504ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.686.195 -995.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.856.811 9.611.332FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.856.811 9.611.332DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 13.856.811 9.611.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933815BIST