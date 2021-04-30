***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 21:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.967.430 7.808.604
Net Dönem Karı (Zararı)
13.856.811 9.611.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.318.319 -7.552.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.262.102 -4.958.523
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.551.960 -2.024.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -504.257 -569.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.381.736 203.695
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.027.348 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
345.625 325.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
299.987 -121.925
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.156.756 2.262.353
Alınan Temettü
12 504.257 569.877
Alınan Faiz
12 6.306.417 4.976.374
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.330.929 22.621.122
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 202.497.743 81.677.396
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -214.828.672 -59.056.274
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.363.499 30.429.726
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.363.499 30.429.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.644.510 3.214.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 29.281.011 33.644.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.529.207 10.423
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.929.159 1.462.806
Ters Repo Alacakları
22 27.752.974 23.654.185
Takas Alacakları
22 4.000.738 10.025.387
Diğer Alacaklar
5 26.610 0
Finansal Varlıklar
19 51.705.668 50.920.048
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
87.944.356 86.072.849
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 800 134.014
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 849.709 370.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
850.509 504.884
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 87.093.847 85.567.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
85.567.965 53.335.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.856.811 9.611.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 202.497.743 81.677.396
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -214.828.672 -59.056.274
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
87.093.847 85.567.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.262.102 4.958.523
Temettü Gelirleri
12 504.257 569.877
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.420.733 2.917.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.551.960 2.024.274
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 5.803.954 136.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.543.006 10.606.874
Yönetim Ücretleri
8 -1.957.260 -824.653
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -138.009 -60.281
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -22.048 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -19.166 -10.647
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -463.950 -77.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -85.762 -12.504
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.686.195 -995.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.856.811 9.611.332
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.856.811 9.611.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 13.856.811 9.611.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933815
BIST