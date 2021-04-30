***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 22:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.186.955 -150.013.724
Net Dönem Karı (Zararı)
46.951.566 27.767.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.919.107 -30.332.679
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.063.631 -8.232.832
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.788.001 -20.471.480
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.643.477 -1.628.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-500.272 -157.309.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.962.805 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-473.376 1.309.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.935.909 -158.619.529
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.532.187 -159.874.923
Alınan Temettü
12 1.643.477 1.628.367
Alınan Faiz
12 15.011.291 8.232.832
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.921.321 189.749.665
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 381.113.687 274.926.203
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -392.035.008 -85.176.538
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.265.634 39.735.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.265.634 39.735.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.350.948 7.615.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 89.616.582 47.350.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.610.533 10.325
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 12.601.819 10.889.084
Ters Repo Alacakları
5,22 79.058.389 27.251.269
Takas Alacakları
5 12.802.829 20.089.354
Diğer Alacaklar
5 159.976 0
Finansal Varlıklar
19 205.756.246 227.192.891
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
320.989.792 285.432.923
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.561 536.134
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.003.961 943.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.006.522 1.479.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 319.983.270 283.953.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
283.953.025 66.435.605
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 46.951.566 27.767.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 381.113.687 274.926.203
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -392.035.008 -85.176.538
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
319.983.270 283.953.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.063.631 8.232.832
Temettü Gelirleri
12 1.643.477 1.628.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.118.457 510.856
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.788.001 20.471.480
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 20.170.629 401.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.208.193 31.245.016
Yönetim Ücretleri
8 -7.838.540 -3.060.403
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -334.212 -134.646
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -27.948 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -60.375 -31.392
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -928.534 -207.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -67.018 -33.342
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.256.627 -3.477.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.951.566 27.767.755
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.951.566 27.767.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 46.951.566 27.767.755
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933819
BIST