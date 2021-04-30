***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.186.955 -150.013.724Net Dönem Karı (Zararı)46.951.566 27.767.755NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.919.107 -30.332.679Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.063.631 -8.232.832Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.788.001 -20.471.480Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.643.477 -1.628.367İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-500.272 -157.309.999Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.962.805 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-473.376 1.309.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.935.909 -158.619.529FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR36.532.187 -159.874.923Alınan Temettü12 1.643.477 1.628.367Alınan Faiz12 15.011.291 8.232.832Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.921.321 189.749.665Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 381.113.687 274.926.203Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -392.035.008 -85.176.538Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.265.634 39.735.941Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.265.634 39.735.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.350.948 7.615.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 89.616.582 47.350.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.610.533 10.325Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 12.601.819 10.889.084Ters Repo Alacakları5,22 79.058.389 27.251.269Takas Alacakları5 12.802.829 20.089.354Diğer Alacaklar5 159.976 0Finansal Varlıklar19 205.756.246 227.192.891Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR320.989.792 285.432.923YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 2.561 536.134Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 1.003.961 943.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.006.522 1.479.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 319.983.270 283.953.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)283.953.025 66.435.605Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 46.951.566 27.767.755Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 381.113.687 274.926.203Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -392.035.008 -85.176.538TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)319.983.270 283.953.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.063.631 8.232.832Temettü Gelirleri12 1.643.477 1.628.367Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 26.118.457 510.856Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.788.001 20.471.480Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 20.170.629 401.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ56.208.193 31.245.016Yönetim Ücretleri8 -7.838.540 -3.060.403Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -334.212 -134.646MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -27.948 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -60.375 -31.392Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -928.534 -207.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -67.018 -33.342ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.256.627 -3.477.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.951.566 27.767.755FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.951.566 27.767.755DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 46.951.566 27.767.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933819BIST