***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.707.661 -891.779Net Dönem Karı (Zararı)4.512.804 4.527.241NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.646.399 -3.814.452Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.362.485 -2.494.564Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.117.431 -1.143.168Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -166.483 -176.720İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.103.034 -4.275.852Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-982 4.514İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.102.052 -4.280.366FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.236.629 -3.563.063Alınan Temettü12 166.483 176.720Alınan Faiz12 1.362.485 2.494.564Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.056.345 4.386.814Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 9.435.726 5.644.619Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.492.071 -1.257.805Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.764.006 3.495.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)RLERİ22 812.151 3.576.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 31.916 5.078Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 3.135.704 910.217Ters Repo Alacakları22 780.235 3.571.079Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 23.058.844 19.064.848Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR27.006.699 23.551.222YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 14.039 15.021TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.039 15.021TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 26.992.660 23.536.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.536.201 14.622.146Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.512.804 4.527.241Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 9.435.726 5.644.619Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.492.071 -1.257.805TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.992.660 23.536.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.459.368 2.494.564Temettü Gelirleri12 69.600 176.720Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 658.076 855.578Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.117.431 1.143.168Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 396.266 1.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.700.741 4.671.157Yönetim Ücretleri8 -71.593 -52.782Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -50.678 -28.595MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -11.841 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -5.506 -4.343Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -34.662 -32.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.657 -15.514ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-187.937 -143.916ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.512.804 4.527.241FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.512.804 4.527.241DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 4.512.804 4.527.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933822BIST