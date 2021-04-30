***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 22:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.707.661 -891.779
Net Dönem Karı (Zararı)
4.512.804 4.527.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.646.399 -3.814.452
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.362.485 -2.494.564
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.117.431 -1.143.168
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -166.483 -176.720
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.103.034 -4.275.852
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-982 4.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.102.052 -4.280.366
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.236.629 -3.563.063
Alınan Temettü
12 166.483 176.720
Alınan Faiz
12 1.362.485 2.494.564
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.056.345 4.386.814
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.435.726 5.644.619
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.492.071 -1.257.805
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.764.006 3.495.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
RLERİ
22 812.151 3.576.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 31.916 5.078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.135.704 910.217
Ters Repo Alacakları
22 780.235 3.571.079
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 23.058.844 19.064.848
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
27.006.699 23.551.222
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 14.039 15.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.039 15.021
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 26.992.660 23.536.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.536.201 14.622.146
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.512.804 4.527.241
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.435.726 5.644.619
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.492.071 -1.257.805
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.992.660 23.536.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.459.368 2.494.564
Temettü Gelirleri
12 69.600 176.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 658.076 855.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.117.431 1.143.168
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 396.266 1.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.700.741 4.671.157
Yönetim Ücretleri
8 -71.593 -52.782
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -50.678 -28.595
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -11.841 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -5.506 -4.343
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -34.662 -32.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.657 -15.514
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-187.937 -143.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.512.804 4.527.241
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.512.804 4.527.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 4.512.804 4.527.241
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933822
BIST