***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.807.309 0Net Dönem Karı (Zararı)612.081 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-810.273 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -76.514 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-733.759 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-61.685.631 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-48.600 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.663.690 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.300.721 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-61.883.823 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 76.514 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.011.023 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 78.104.092 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -11.093.069 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.203.714 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.203.714 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.203.714 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 201.262 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 3.017.767 0Ters Repo Alacakları22 5.002.452 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 48.600 0Finansal Varlıklar19 63.016.713 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR71.286.794 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 2.298.400 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 1.365.290 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.663.690 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 67.623.104 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 612.081 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 78.104.092 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.093.069 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)67.623.104 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 76.514 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -41.374 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 733.759 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 6.618 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8,12 48.600 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ824.117 0Yönetim Ücretleri8 -71.488 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -12.698 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -7.049 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -1.691 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -118.627 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -483 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-212.036 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)612.081 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)612.081 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 612.081 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933926BIST