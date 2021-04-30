***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 22:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.256.119 811.204.881
Net Dönem Karı (Zararı)
50.462.353 152.746.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.412.675 -35.459.322
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.275.859 -72.169.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 14.863.184 36.710.066
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
279.953.186 621.686.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.693 310.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.477.580 1.413.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
283.414.073 619.961.811
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
299.002.864 738.973.767
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
46.253.255 72.231.114
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.531.173 -910.866.158
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.025.414.434 9.504.132.942
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.461.945.607 -10.414.999.100
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.275.054 -99.661.277
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.275.054 -99.661.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 145.854.822 245.516.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 54.579.768 145.854.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.584.322 15.818.712
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 45.022.531 130.040.591
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 29.957 46.650
Finansal Varlıklar
19 327.081.195 625.358.452
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
381.718.005 771.264.405
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 2.765.500
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 901.359 1.613.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
901.359 4.378.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
380.816.646 766.885.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
766.885.466 1.525.005.155
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 50.462.353 152.746.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.025.414.434 9.504.132.942
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.461.945.607 -10.414.999.100
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
380.816.646 766.885.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 46.275.859 72.169.388
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 36.549.397 136.845.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -14.863.184 -36.710.066
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 173.705 2.337.754
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.135.777 174.642.269
Yönetim Ücretleri
8 -16.520.223 -20.381.861
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -721.587 -942.602
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -51.548 -45.253
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -123.454 -153.173
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -241.309 -352.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.303 -20.165
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.673.424 -21.895.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.462.353 152.746.469
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.462.353 152.746.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 50.462.353 152.746.469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933929
BIST