***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345.256.119 811.204.881Net Dönem Karı (Zararı)50.462.353 152.746.469NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.412.675 -35.459.322Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -46.275.859 -72.169.388Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 14.863.184 36.710.066Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER279.953.186 621.686.620Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.693 310.847Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.477.580 1.413.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler283.414.073 619.961.811FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR299.002.864 738.973.767Alınan Temettü0 0Alınan Faiz46.253.255 72.231.114Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-436.531.173 -910.866.158Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.025.414.434 9.504.132.942Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.461.945.607 -10.414.999.100Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.275.054 -99.661.277Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.275.054 -99.661.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 145.854.822 245.516.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 54.579.768 145.854.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.584.322 15.818.712Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 45.022.531 130.040.591Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 29.957 46.650Finansal Varlıklar19 327.081.195 625.358.452Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR381.718.005 771.264.405YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 0 2.765.500Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 901.359 1.613.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)901.359 4.378.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)380.816.646 766.885.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)766.885.466 1.525.005.155Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 50.462.353 152.746.469Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.025.414.434 9.504.132.942Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.461.945.607 -10.414.999.100TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)380.816.646 766.885.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 46.275.859 72.169.388Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 36.549.397 136.845.193Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -14.863.184 -36.710.066Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 173.705 2.337.754ESAS FAALİYET GELİRLERİ68.135.777 174.642.269Yönetim Ücretleri8 -16.520.223 -20.381.861Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -721.587 -942.602MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -51.548 -45.253Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -123.454 -153.173Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -241.309 -352.746Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.303 -20.165ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.673.424 -21.895.800ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.462.353 152.746.469FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)50.462.353 152.746.469DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 50.462.353 152.746.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933929BIST