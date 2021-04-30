***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.338.179 -34.113.977Net Dönem Karı (Zararı)3.533.693 3.633.367NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.082.823 -3.865.223Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -924.574 -701.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 394.097 -2.792.644Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -552.346 -370.616İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER35.410.754 -34.954.700Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-112.470 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-212.022 248.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler35.735.246 -35.203.194FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR37.861.624 -35.186.556Alınan Temettü12 552.346 370.616Alınan Faiz12 924.209 701.963Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.160.957 40.847.233Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 34.964.656 94.588.613Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -80.125.613 -53.741.380Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.822.778 6.733.256Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.822.778 6.733.256DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.031.331 298.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.208.553 7.031.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 28.553 9.291Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.275.069 4.158.708Ters Repo Alacakları22 1.180.365 7.022.040Takas Alacakları5 91.182 0Diğer Alacaklar5 21.288 0Finansal Varlıklar19 11.270.836 44.516.540Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR13.867.293 55.706.579YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları18 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 64.360 276.400TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)64.378 276.400TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.802.915 55.430.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.430.179 10.949.579Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.533.693 3.633.367Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 34.964.656 94.588.613Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -80.125.613 -53.741.380TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.802.915 55.430.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 924.574 701.963Temettü Gelirleri12 552.346 370.616Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.153.950 173.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -394.097 2.792.644Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.236.773 4.038.435Yönetim Ücretleri8 -559.264 -297.122Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -34.650 -18.160MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -16.148 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6.313 -5.537Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -80.322 -61.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.383 -12.592ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-703.080 -405.068ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.533.693 3.633.367FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.533.693 3.633.367DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.533.693 3.633.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933930BIST