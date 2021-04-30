***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 23:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.338.179 -34.113.977
Net Dönem Karı (Zararı)
3.533.693 3.633.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.082.823 -3.865.223
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -924.574 -701.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 394.097 -2.792.644
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -552.346 -370.616
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.410.754 -34.954.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-112.470 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-212.022 248.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.735.246 -35.203.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
37.861.624 -35.186.556
Alınan Temettü
12 552.346 370.616
Alınan Faiz
12 924.209 701.963
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.160.957 40.847.233
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 34.964.656 94.588.613
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -80.125.613 -53.741.380
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.822.778 6.733.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.822.778 6.733.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.031.331 298.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.208.553 7.031.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 28.553 9.291
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.275.069 4.158.708
Ters Repo Alacakları
22 1.180.365 7.022.040
Takas Alacakları
5 91.182 0
Diğer Alacaklar
5 21.288 0
Finansal Varlıklar
19 11.270.836 44.516.540
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
13.867.293 55.706.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
18 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 64.360 276.400
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.378 276.400
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.802.915 55.430.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.430.179 10.949.579
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.533.693 3.633.367
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 34.964.656 94.588.613
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -80.125.613 -53.741.380
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.802.915 55.430.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 924.574 701.963
Temettü Gelirleri
12 552.346 370.616
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.153.950 173.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -394.097 2.792.644
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.236.773 4.038.435
Yönetim Ücretleri
8 -559.264 -297.122
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -34.650 -18.160
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.148 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -6.313 -5.537
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -80.322 -61.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.383 -12.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-703.080 -405.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.533.693 3.633.367
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.533.693 3.633.367
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.533.693 3.633.367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933930
BIST