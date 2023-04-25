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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

25.04.2023 15:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31.03.2023 Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140713


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BIST USD EURO ALTIN
18:054.891
Değişim :  -2,62% |  -131,78
Açılış :  5.034  
Önceki Kapanış :  5.023  
En Yüksek
5.042 En Düşük
4.881
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 537,90 115.441.437 % 10,00  
BURCE 71,50 150.321.883 % 10,00  
BURVA 34,94 62.131.616 % 9,94  
ISMEN 47,58 147.876.173 % 5,59  
RYSAS 30,10 49.232.956 % 5,54  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4153 19,4338 % 0,16  
Euro 21,3064 21,3231 % -0,35  
Sterlin 24,0168 24,1373 % -0,57  
Frank 21,6969 21,8276 % -0,35  
Riyal 5,1635 5,1894 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 -0,41  
Altın Gr. 1.241 1.242 0,63  
Cumhuriyet 8.992 9.127 46,00  
Tam 9.049 9.249 57,00  
Yarım 4.419 4.515 21,00  
Çeyrek 2.210 2.271 10,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 -0,50  
Gümüş Gr. 15,42 15,44 -0,27  
B. Petrol 80,54 80,54 -2,00  
Seans Raporu 18:05
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