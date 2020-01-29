***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2020 22:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 56.325.737 49.683.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.325.737 49.683.475
BRÜT KAR (ZARAR)
56.325.737 49.683.475
Genel Yönetim Giderleri
14 -30.603.649 -30.567.621
Pazarlama Giderleri
14 -264.903 -356.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 6.493.545 11.670.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -627.619 -114.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.323.111 30.314.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 16.445.513 4.306.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.768.624 34.621.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.768.624 34.621.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.546.406 -7.626.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -10.731.427 -7.706.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 185.021 80.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.222.218 26.995.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.222.218 26.995.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.222.218 26.995.159
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.124.001 21.712.066
Dönem Karı (Zararı)
37.222.218 26.995.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.195.863 368.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.993.220 1.492.896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.671.677 4.759.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.374.328 4.796.408
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
297.349 -36.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.589.478 -14.166.887
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-170.241 -37.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.796.684 694.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.546.406 7.626.300
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -52.405 -731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.964.800 -5.898.663
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.619.844 -7.222.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.931.995 3.899.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.198 10.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.300 84.481
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.325 -2.238.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
777.774 -432.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.382.881 21.465.448
Alınan Faiz
21.468.561 11.473.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.259.461 -7.206.991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -3.467.980 -4.019.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.875 -19.991.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.631 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -233.506 -132.735
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-19.863.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.991.126 1.720.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
170.241 37.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.161.367 1.757.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.915.356 65.157.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.076.723 66.915.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 118.656.472 69.137.123
Finansal Yatırımlar
4 13.141.296 27.091.436
Ticari Alacaklar
12.974.917 7.043.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.292.381 4.508.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.682.536 2.534.827
Diğer Alacaklar
73.696 1.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-20 73.696 1.498
Peşin Ödenmiş Giderler
7 386.399 623.889
Diğer Dönen Varlıklar
8 64.059 604.343
ARA TOPLAM
145.296.839 104.502.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.296.839 104.502.011
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 373.948 1.904.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.183.740 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 127.466 139.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 636.714 454.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.321.871 2.498.776
TOPLAM VARLIKLAR
147.618.710 107.000.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
811.220 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
811.220 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
811.220 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ticari Borçlar
389.660 1.152.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 317.685 901.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 71.975 251.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.292.721 1.843.928
Diğer Borçlar
1.193.689 669.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.193.689 669.819
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.708.468 2.239.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
635.466 1.472.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 635.466 1.472.860
ARA TOPLAM
10.031.224 7.379.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.031.224 7.379.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
484.346 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
484.346 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
484.346 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.773.646 1.527.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.773.646 1.527.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.257.992 1.527.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.289.216 8.906.278
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.329.494 98.094.509
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-362.974 -375.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.974 -375.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -362.974 -375.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.346.678 6.013.703
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 66.123.572 40.461.388
Net Dönem Karı veya Zararı
37.222.218 26.995.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
135.329.494 98.094.509
TOPLAM KAYNAKLAR
147.618.710 107.000.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -386.309 5.059.993 22.524.308 18.890.790 71.088.782 71.088.782
Transferler
953.710 17.937.080 -18.890.790 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.568 26.995.159 27.005.727 27.005.727 27.005.727
Dönem Karı (Zararı)
26.995.159 26.995.159 26.995.159 26.995.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.568 10.568 10.568 10.568
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985
Dönem Karı (Zararı)
37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 12.767 12.767 12.767
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.222.218 26.995.159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.767 10.568
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15.959 13.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.192 -2.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.192 -2.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.767 10.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.234.985 27.005.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.234.985 27.005.727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815287
BIST