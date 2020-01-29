***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 56.325.737 49.683.475TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.325.737 49.683.475BRÜT KAR (ZARAR)56.325.737 49.683.475Genel Yönetim Giderleri14 -30.603.649 -30.567.621Pazarlama Giderleri14 -264.903 -356.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 6.493.545 11.670.317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -627.619 -114.942ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.323.111 30.314.769Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 16.445.513 4.306.690FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.768.624 34.621.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.768.624 34.621.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.546.406 -7.626.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -10.731.427 -7.706.401Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 185.021 80.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.222.218 26.995.159DÖNEM KARI (ZARARI)37.222.218 26.995.159Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.222.218 26.995.159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.124.001 21.712.066Dönem Karı (Zararı)37.222.218 26.995.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.195.863 368.952Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.993.220 1.492.896Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.671.677 4.759.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.374.328 4.796.408Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler297.349 -36.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.589.478 -14.166.887Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-170.241 -37.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.796.684 694.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.546.406 7.626.300Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -52.405 -731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.964.800 -5.898.663Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.619.844 -7.222.087Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.931.995 3.899.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.198 10.560Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-763.300 84.481Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-665.325 -2.238.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler777.774 -432.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.382.881 21.465.448Alınan Faiz21.468.561 11.473.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.259.461 -7.206.991Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -3.467.980 -4.019.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132.875 -19.991.708Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.631 4.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -233.506 -132.735Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-19.863.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.991.126 1.720.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi170.241 37.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.161.367 1.757.366DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 66.915.356 65.157.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.076.723 66.915.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 118.656.472 69.137.123Finansal Yatırımlar4 13.141.296 27.091.436Ticari Alacaklar12.974.917 7.043.722İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.292.381 4.508.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.682.536 2.534.827Diğer Alacaklar73.696 1.498İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-20 73.696 1.498Peşin Ödenmiş Giderler7 386.399 623.889Diğer Dönen Varlıklar8 64.059 604.343ARA TOPLAM145.296.839 104.502.011TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.296.839 104.502.011DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 373.948 1.904.560Kullanım Hakkı Varlıkları1.183.740 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 127.466 139.328Ertelenmiş Vergi Varlığı18 636.714 454.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.321.871 2.498.776TOPLAM VARLIKLAR147.618.710 107.000.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları811.220 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları811.220 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar811.220 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ticari Borçlar389.660 1.152.960İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 317.685 901.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 71.975 251.149Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.292.721 1.843.928Diğer Borçlar1.193.689 669.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.193.689 669.819Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.708.468 2.239.694Kısa Vadeli Karşılıklar635.466 1.472.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 635.466 1.472.860ARA TOPLAM10.031.224 7.379.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.031.224 7.379.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar484.346 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar484.346 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar484.346 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.773.646 1.527.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.773.646 1.527.017TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.257.992 1.527.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.289.216 8.906.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar135.329.494 98.094.509Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-362.974 -375.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-362.974 -375.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -362.974 -375.741Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 7.346.678 6.013.703Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 66.123.572 40.461.388Net Dönem Karı veya Zararı37.222.218 26.995.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR135.329.494 98.094.509TOPLAM KAYNAKLAR147.618.710 107.000.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 71.147.312 71.147.312Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-58.530 -58.530 -58.530Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -386.309 5.059.993 22.524.308 18.890.790 71.088.782 71.088.782Transferler953.710 17.937.080 -18.890.790 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.568 26.995.159 27.005.727 27.005.727 27.005.727Dönem Karı (Zararı)26.995.159 26.995.159 26.995.159 26.995.159Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.568 10.568 10.568 10.568Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.332.975 25.662.184 -26.995.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985Dönem Karı (Zararı)37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 12.767 12.767 12.767Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37.222.218 26.995.159DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.767 10.568Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15.959 13.211Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.192 -2.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.192 -2.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.767 10.568TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.234.985 27.005.727Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.234.985 27.005.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815287BIST