***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 22.197.790 12.050.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.197.790 12.050.920BRÜT KAR (ZARAR)22.197.790 12.050.920Genel Yönetim Giderleri14 -8.466.293 -8.101.859Pazarlama Giderleri14 -43.170 -28.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.953.671 1.139.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -139.743 -114.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.502.255 4.945.401Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 38.831 4.301.348FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.541.086 9.246.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.541.086 9.246.749Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.694.626 -2.045.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.724.615 -2.050.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 29.989 5.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.846.460 7.201.682DÖNEM KARI (ZARARI)12.846.460 7.201.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.846.460 7.201.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.792.373 3.192.881Dönem Karı (Zararı)12.846.461 7.201.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.722.359 721.059Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 326.257 1.550.907Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.065.938 1.528.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler979.615 1.518.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 86.323 10.191Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-900.027 -4.599.503Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-766.299 -118.769Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler303.673 315.997Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.694.626 2.045.067Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -1.809 -1.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.626.114 -2.278.382Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-32.726.253 -631.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.698.838 1.154.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-219.832 -31.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler523.655 -536.156Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler321.964 -1.731.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-224.486 -501.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.057.294 5.644.359Alınan Faiz806.858 302.246Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.140.591 -2.293.311Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-401.346 -460.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-202.262 -50.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.305 7.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-205.567 -58.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.994.635 3.141.992Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi766.299 118.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.228.336 3.260.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.076.723 66.915.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 104.848.387 70.176.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 104.519.053 118.656.472Finansal Yatırımlar4 45.479.170 13.141.296Ticari Alacaklar8.276.713 12.974.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.214.082 11.292.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.631 1.682.536Diğer Alacaklar293.528 73.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-20 293.528 73.696Peşin Ödenmiş Giderler7 805.175 386.399Diğer Dönen Varlıklar8 68.786 64.059ARA TOPLAM159.442.425 145.296.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.442.425 145.296.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 349.781 373.948Kullanım Hakkı Varlıkları9 984.723 1.183.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 116.500 127.466Ertelenmiş Vergi Varlığı18 666.703 636.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.117.710 2.321.871TOPLAM VARLIKLAR161.560.135 147.618.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları739.624 811.220İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları739.624 811.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar739.624 811.220Ticari Borçlar913.315 389.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-20 617.615 317.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 295.700 71.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 521.010 3.292.721Diğer Borçlar3.891.747 1.193.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 3.891.747 1.193.689Türev Araçlar554.266 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar554.266 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.292.492 3.708.468Kısa Vadeli Karşılıklar1.269.214 635.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.269.214 635.466ARA TOPLAM11.181.668 10.031.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.181.668 10.031.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar363.914 484.346İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar363.914 484.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar363.914 484.346Uzun Vadeli Karşılıklar1.838.599 1.773.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.838.599 1.773.646TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.202.513 2.257.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.384.181 12.289.216ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar148.175.954 135.329.494Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-362.974 -362.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-362.974 -362.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -362.974 -362.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 9.244.878 7.346.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 101.447.590 66.123.572Net Dönem Karı veya Zararı12.846.460 37.222.218TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.175.954 135.329.494TOPLAM KAYNAKLAR161.560.135 147.618.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985Dönem Karı (Zararı)37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 12.767 12.767 12.767Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı