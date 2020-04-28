***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2020 20:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 22.197.790 12.050.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.197.790 12.050.920
BRÜT KAR (ZARAR)
22.197.790 12.050.920
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.466.293 -8.101.859
Pazarlama Giderleri
14 -43.170 -28.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.953.671 1.139.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -139.743 -114.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.502.255 4.945.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 38.831 4.301.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.541.086 9.246.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.541.086 9.246.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.694.626 -2.045.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.724.615 -2.050.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 29.989 5.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.846.460 7.201.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.846.460 7.201.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.846.460 7.201.682
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.792.373 3.192.881
Dönem Karı (Zararı)
12.846.461 7.201.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.722.359 721.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 326.257 1.550.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.065.938 1.528.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
979.615 1.518.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 86.323 10.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-900.027 -4.599.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-766.299 -118.769
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
303.673 315.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.694.626 2.045.067
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.809 -1.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.626.114 -2.278.382
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-32.726.253 -631.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.698.838 1.154.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.832 -31.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
523.655 -536.156
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.964 -1.731.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.486 -501.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.057.294 5.644.359
Alınan Faiz
806.858 302.246
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.140.591 -2.293.311
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-401.346 -460.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.262 -50.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.305 7.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.567 -58.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.994.635 3.141.992
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
766.299 118.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.228.336 3.260.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.076.723 66.915.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 104.848.387 70.176.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 104.519.053 118.656.472
Finansal Yatırımlar
4 45.479.170 13.141.296
Ticari Alacaklar
8.276.713 12.974.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.214.082 11.292.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.631 1.682.536
Diğer Alacaklar
293.528 73.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-20 293.528 73.696
Peşin Ödenmiş Giderler
7 805.175 386.399
Diğer Dönen Varlıklar
8 68.786 64.059
ARA TOPLAM
159.442.425 145.296.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.442.425 145.296.839
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 349.781 373.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 984.723 1.183.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 116.500 127.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 666.703 636.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.117.710 2.321.871
TOPLAM VARLIKLAR
161.560.135 147.618.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
739.624 811.220
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
739.624 811.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
739.624 811.220
Ticari Borçlar
913.315 389.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-20 617.615 317.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 295.700 71.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 521.010 3.292.721
Diğer Borçlar
3.891.747 1.193.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.891.747 1.193.689
Türev Araçlar
554.266 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
554.266 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.292.492 3.708.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.269.214 635.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.269.214 635.466
ARA TOPLAM
11.181.668 10.031.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.181.668 10.031.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
363.914 484.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
363.914 484.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
363.914 484.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.838.599 1.773.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.838.599 1.773.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.513 2.257.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.384.181 12.289.216
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.175.954 135.329.494
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-362.974 -362.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.974 -362.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -362.974 -362.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.244.878 7.346.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 101.447.590 66.123.572
Net Dönem Karı veya Zararı
12.846.460 37.222.218
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.175.954 135.329.494
TOPLAM KAYNAKLAR
161.560.135 147.618.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985
Dönem Karı (Zararı)
37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 12.767 12.767 12.767
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı