***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2020 00:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 45.673.007 22.793.108 23.475.217 10.742.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.673.007 22.793.108 23.475.217 10.742.188
BRÜT KAR (ZARAR)
45.673.007 22.793.108 23.475.217 10.742.188
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.318.078 -16.952.264 -7.851.785 -8.850.405
Pazarlama Giderleri
14 -136.161 -140.248 -92.991 -111.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.046.947 2.315.321 4.539.010 1.175.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.358.974 -222.176 -1.664.965 -107.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.906.741 7.793.741 18.404.486 2.848.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.459.164 9.099.093 1.420.333 4.797.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.365.905 16.892.834 19.824.819 7.646.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.365.905 16.892.834 19.824.819 7.646.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.059.403 -3.730.530 -4.364.777 -1.685.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.041.160 -4.046.022 -4.316.545 -1.995.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -18.243 315.492 -48.232 309.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.970.377 7.299.274
Dönem Karı (Zararı)
28.306.502 13.162.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.747.428 1.651.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 753.226 3.128.320
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.341.900 3.601.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.410.694 3.557.836
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 931.206 44.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.194.645 -9.503.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
791.895 696.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.059.403 3.730.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.351 -2.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.138.472 -4.267.820
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-73.246.332 -1.393.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.491.368 1.485.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.473 -30.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.437 -699.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.577.247 -3.506.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.829 -124.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.084.542 10.546.189
Alınan Faiz
3.519.978 1.764.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.617.639 -4.309.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-788.174 -701.267
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.608 -47.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.847 11.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.455 -58.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.994.985 7.251.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
158.722 137.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.836.263 7.389.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.076.723 66.915.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 77.240.460 74.304.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 76.671.119 118.656.472
Finansal Yatırımlar
4 85.488.083 13.141.296
Ticari Alacaklar
11.483.750 12.974.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.969.781 11.292.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 513.969 1.682.536
Diğer Alacaklar
31.223 73.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-20 31.223 73.696
Peşin Ödenmiş Giderler
7 729.409 386.399
Diğer Dönen Varlıklar
8 68.736 64.059
ARA TOPLAM
174.472.320 145.296.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.472.320 145.296.839
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 254.781 373.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 687.224 1.183.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 105.937 127.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 618.471 636.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.666.416 2.321.871
TOPLAM VARLIKLAR
176.138.736 147.618.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
584.859 811.220
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
584.859 811.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
584.859 811.220
Ticari Borçlar
1.392.097 389.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-20 1.163.547 317.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 228.550 71.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 534.556 3.292.721
Diğer Borçlar
1.008.870 1.193.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.008.870 1.193.689
Türev Araçlar
1.334.391 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.334.391 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.131.989 3.708.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.953.791 635.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.953.791 635.466
ARA TOPLAM
10.940.553 10.031.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.940.553 10.031.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.598 484.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.598 484.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
212.598 484.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.349.589 1.773.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.349.589 1.773.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.562.187 2.257.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.502.740 12.289.216
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.635.996 135.329.494
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-362.974 -362.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.974 -362.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -362.974 -362.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.244.878 7.346.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 101.447.590 66.123.572
Net Dönem Karı veya Zararı
28.306.502 37.222.218
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.635.996 135.329.494
TOPLAM KAYNAKLAR
176.138.736 147.618.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985
Dönem Karı (Zararı)
37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 12.767 12.767 12.767
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.306.502 28.306.502 28.306.502
Dönem Karı (Zararı)
28.306.502 28.306.502 28.306.502
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 28.306.502 0 163.635.996 0 163.635.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28.306.502 13.162.304 15.460.042 5.960.622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862228
BIST