***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220BRÜT KAR (ZARAR)71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220Genel Yönetim Giderleri14 -24.004.459 -24.420.701 -7.686.381 -7.468.437Pazarlama Giderleri14 -266.403 -167.754 -130.242 -27.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 19.352.176 3.574.233 11.305.229 1.258.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -12.061.274 -394.333 -9.702.300 -172.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.346.191 15.322.773 19.439.450 7.529.032Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 2.681.894 14.240.415 1.222.730 5.141.322FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.028.085 29.563.188 20.662.180 12.670.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.028.085 29.563.188 20.662.180 12.670.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.623.722 -6.512.917 -4.564.319 -2.782.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -14.061.599 -6.748.214 -6.020.439 -2.702.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.437.877 235.297 1.456.120 -80.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967DÖNEM KARI (ZARARI)44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.758.837 7.259.213Dönem Karı (Zararı)44.404.363 23.050.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.212.093 1.032.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.219.600 3.661.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.596.180 4.487.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.111.005 4.352.123Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 1.485.175 135.582Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.405.468 -14.751.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.996Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.182.410 1.251.369Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 12.623.722 6.512.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -4.351 -51.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.293.553 -11.715.784Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-82.075.290 -5.952.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.647.771 -1.046.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler45.266 -45.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler855.844 -710.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.875.447 -3.960.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-347.049 -1.078Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.677.097 12.367.294Alınan Faiz4.867.774 1.905.187Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.074.017 -6.321.521Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-875.497 -691.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.608 -146.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.847 62.073Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.455 -208.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.783.445 7.112.566Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi62.903 76.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.720.542 7.189.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.076.723 66.915.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 90.356.181 74.104.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 89.440.130 118.656.472Finansal Yatırımlar4 95.582.718 13.141.296Ticari Alacaklar14.622.466 12.974.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.436.373 11.292.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 186.093 1.682.536Diğer Alacaklar28.430 73.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-20 28.430 73.696Peşin Ödenmiş Giderler7 685.166 386.399Diğer Dönen Varlıklar8 67.553 64.059ARA TOPLAM200.426.463 145.296.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.426.463 145.296.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 229.697 373.948Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.228.528 1.183.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 99.295 127.466Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.074.591 636.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.632.114 2.321.871TOPLAM VARLIKLAR204.058.577 147.618.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.228.875 811.220İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.228.875 811.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.228.875 811.220Ticari Borçlar1.245.504 389.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-20 1.078.866 317.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 166.638 71.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 582.807 3.292.721Diğer Borçlar1.003.058 1.193.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.003.058 1.193.689Türev Araçlar10.439.459 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10.439.459 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.696.050 3.708.468Kısa Vadeli Karşılıklar2.591.765 635.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.591.765 635.466ARA TOPLAM22.787.518 10.031.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.787.518 10.031.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar122.662 484.346İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar122.662 484.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar122.662 484.346Uzun Vadeli Karşılıklar1.414.540 1.773.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.414.540 1.773.646TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.537.202 2.257.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.324.720 12.289.216ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar179.733.857 135.329.494Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-362.974 -362.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-362.974 -362.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -362.974 -362.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 9.244.878 7.346.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 101.447.590 66.123.572Net Dönem Karı veya Zararı44.404.363 37.222.218TOPLAM ÖZKAYNAKLAR179.733.857 135.329.494TOPLAM KAYNAKLAR204.058.577 147.618.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985Dönem Karı (Zararı)37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 12.767 12.767 12.767Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Transferler1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.404.363 44.404.363 44.404.363Dönem Karı (Zararı)44.404.363 44.404.363 44.404.363Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 44.404.363 0 179.733.857 0 179.733.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883987BIST