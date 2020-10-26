***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220
BRÜT KAR (ZARAR)
71.326.151 36.731.328 25.653.144 13.938.220
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.004.459 -24.420.701 -7.686.381 -7.468.437
Pazarlama Giderleri
14 -266.403 -167.754 -130.242 -27.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 19.352.176 3.574.233 11.305.229 1.258.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.061.274 -394.333 -9.702.300 -172.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.346.191 15.322.773 19.439.450 7.529.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 2.681.894 14.240.415 1.222.730 5.141.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.028.085 29.563.188 20.662.180 12.670.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.028.085 29.563.188 20.662.180 12.670.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.623.722 -6.512.917 -4.564.319 -2.782.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -14.061.599 -6.748.214 -6.020.439 -2.702.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.437.877 235.297 1.456.120 -80.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.758.837 7.259.213
Dönem Karı (Zararı)
44.404.363 23.050.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.212.093 1.032.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.219.600 3.661.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.596.180 4.487.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.111.005 4.352.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.485.175 135.582
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.405.468 -14.751.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.182.410 1.251.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 12.623.722 6.512.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.351 -51.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.293.553 -11.715.784
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-82.075.290 -5.952.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.647.771 -1.046.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.266 -45.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
855.844 -710.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.875.447 -3.960.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.049 -1.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.677.097 12.367.294
Alınan Faiz
4.867.774 1.905.187
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.074.017 -6.321.521
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-875.497 -691.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.608 -146.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.847 62.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.455 -208.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.783.445 7.112.566
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.903 76.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.720.542 7.189.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.076.723 66.915.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 90.356.181 74.104.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 89.440.130 118.656.472
Finansal Yatırımlar
4 95.582.718 13.141.296
Ticari Alacaklar
14.622.466 12.974.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.436.373 11.292.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 186.093 1.682.536
Diğer Alacaklar
28.430 73.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-20 28.430 73.696
Peşin Ödenmiş Giderler
7 685.166 386.399
Diğer Dönen Varlıklar
8 67.553 64.059
ARA TOPLAM
200.426.463 145.296.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.426.463 145.296.839
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 229.697 373.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.228.528 1.183.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 99.295 127.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.074.591 636.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.632.114 2.321.871
TOPLAM VARLIKLAR
204.058.577 147.618.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.228.875 811.220
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.228.875 811.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.228.875 811.220
Ticari Borçlar
1.245.504 389.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-20 1.078.866 317.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 166.638 71.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 582.807 3.292.721
Diğer Borçlar
1.003.058 1.193.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.003.058 1.193.689
Türev Araçlar
10.439.459 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10.439.459 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.696.050 3.708.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.591.765 635.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.591.765 635.466
ARA TOPLAM
22.787.518 10.031.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.787.518 10.031.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.662 484.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.662 484.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
122.662 484.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.414.540 1.773.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.414.540 1.773.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.537.202 2.257.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.324.720 12.289.216
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.733.857 135.329.494
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-362.974 -362.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.974 -362.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -362.974 -362.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.244.878 7.346.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 101.447.590 66.123.572
Net Dönem Karı veya Zararı
44.404.363 37.222.218
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.733.857 135.329.494
TOPLAM KAYNAKLAR
204.058.577 147.618.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985
Dönem Karı (Zararı)
37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 12.767 12.767 12.767
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.404.363 44.404.363 44.404.363
Dönem Karı (Zararı)
44.404.363 44.404.363 44.404.363
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 44.404.363 0 179.733.857 0 179.733.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.404.363 23.050.271 16.097.861 9.887.967
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883987
BIST