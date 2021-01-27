***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 98.173.816 56.325.737TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.173.816 56.325.737BRÜT KAR (ZARAR)98.173.816 56.325.737Genel Yönetim Giderleri15 -31.988.037 -30.603.649Pazarlama Giderleri15 -455.995 -264.903Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 18.614.453 6.493.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.420.690 -627.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.923.547 31.323.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 4.878.534 16.445.513FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.802.081 47.768.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.802.081 47.768.624Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.535.715 -10.546.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -20.277.049 -10.731.427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.741.334 185.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.266.366 37.222.218DÖNEM KARI (ZARARI)64.266.366 37.222.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.266.366 37.222.218Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.329.722 52.124.001Dönem Karı (Zararı)64.266.366 37.222.218Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.904.805 1.195.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.632.168 3.993.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.961.705 3.671.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.460.105 3.374.328Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 1.501.600 297.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.177.496 -18.589.478Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-170.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.959.842 1.796.684Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 18.535.715 10.546.406Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -7.129 -52.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.026.818 4.964.800Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-83.580.719 11.619.844Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.323.711 -5.931.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.232 -72.198Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler809.522 -763.300Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler743.147 -665.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler313.711 777.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.855.647 43.382.881Alınan Faiz12.609.852 21.468.561Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.111.641 -9.259.461Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-972.286 -3.467.980YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-144.293 -132.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.625 100.631Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-152.918 -233.506FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.474.015 51.991.126Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi309.474 170.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.164.541 52.161.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.076.723 66.915.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 98.912.182 119.076.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 98.097.534 118.656.472Finansal Yatırımlar4 95.223.872 13.141.296Ticari Alacaklar22.297.369 12.974.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.288.497 11.292.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.008.872 1.682.536Diğer Alacaklar62.464 73.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 62.464 73.696Peşin Ödenmiş Giderler7 470.994 386.399Diğer Dönen Varlıklar8 63.670 64.059ARA TOPLAM216.215.903 145.296.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR216.215.903 145.296.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 317.925 373.948Kullanım Hakkı Varlıkları9 785.823 1.183.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 102.330 127.466Ertelenmiş Vergi Varlığı19 2.404.569 636.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.610.650 2.321.871TOPLAM VARLIKLAR219.826.553 147.618.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları806.585 811.220İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları806.585 811.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 806.585 811.220Ticari Borçlar1.199.182 389.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-21 1.057.414 317.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 141.768 71.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 609.889 3.292.721Diğer Borçlar1.596.522 1.193.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.596.522 1.193.689Türev Araçlar4.736.842 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar12 4.736.842 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.900.397 3.708.468Kısa Vadeli Karşılıklar3.937.764 635.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.937.764 635.466ARA TOPLAM18.787.181 10.031.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.787.181 10.031.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar85.721 484.346İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar85.721 484.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 85.721 484.346Uzun Vadeli Karşılıklar1.463.875 1.773.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.463.875 1.773.646TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.549.596 2.257.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.336.777 12.289.216ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar199.489.776 135.329.494Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-469.058 -362.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-469.058 -362.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -469.058 -362.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 9.244.878 7.346.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 101.447.590 66.123.572Net Dönem Karı veya Zararı64.266.366 37.222.218TOPLAM ÖZKAYNAKLAR199.489.776 135.329.494TOPLAM KAYNAKLAR219.826.553 147.618.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 37.222.218 37.234.985 37.234.985 37.234.985Dönem Karı (Zararı)37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.767 12.767 12.767 12.767Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Transferler1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.266.366 64.266.366 64.266.366Dönem Karı (Zararı)64.266.366 64.266.366 64.266.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.084 -106.084 -106.084Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 64.266.366 0 199.489.776 0 199.489.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)64.266.366 37.222.218DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-106.084 12.767Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-132.605 15.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.521 -3.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.521 -3.192Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.084 12.767TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.160.282 37.234.985Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları64.160.282 37.234.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905066BIST