***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 16:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 18.959.668 22.197.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.668 22.197.790
BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.668 22.197.790
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.478.400 -8.466.293
Pazarlama Giderleri
15 -161.583 -43.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.588.537 3.507.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.527.601 -694.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.380.621 16.502.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.737.610 38.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.118.231 16.541.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.118.231 16.541.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.807.525 -3.694.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.234.983 -3.724.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.427.458 29.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.706 12.846.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.706 12.846.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.310.706 12.846.460
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.702.083 -14.792.373
Dönem Karı (Zararı)
15.310.706 12.846.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-745.321 3.722.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 400.663 326.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
971.942 1.065.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.384.353 979.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -412.411 86.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.468.214 -900.027
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -766.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
542.763 303.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.807.525 3.694.626
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.752.799 -27.626.114
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-39.955.536 -32.726.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.278.766 4.698.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.720 -219.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
617.324 523.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.961.475 321.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-686.548 -224.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.187.414 -11.057.294
Alınan Faiz
3.032.436 806.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.995.542 -4.140.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.551.563 -401.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -202.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -205.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.702.083 -14.994.635
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138.560 766.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.563.523 -14.228.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.912.182 119.076.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 91.348.659 104.848.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.621.179 98.097.534
Finansal Yatırımlar
4 136.630.011 95.223.872
Ticari Alacaklar
8.020.531 22.297.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.712.564 21.288.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 307.967 1.008.872
Diğer Alacaklar
30.744 62.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 30.744 62.464
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.107.854 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084 64.266.366 64.266.366 64.266.366
Dönem Karı (Zararı)
64.266.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084 -106.084 -106.084
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Transferler
-1.890.588