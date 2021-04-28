***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 18.959.668 22.197.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.959.668 22.197.790BRÜT KAR (ZARAR)18.959.668 22.197.790Genel Yönetim Giderleri15 -8.478.400 -8.466.293Pazarlama Giderleri15 -161.583 -43.170Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 13.588.537 3.507.937Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -8.527.601 -694.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.380.621 16.502.255Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 3.737.610 38.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.118.231 16.541.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.118.231 16.541.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.807.525 -3.694.626Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.234.983 -3.724.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.427.458 29.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.310.706 12.846.460DÖNEM KARI (ZARARI)15.310.706 12.846.460Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.310.706 12.846.460Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.702.083 -14.792.373Dönem Karı (Zararı)15.310.706 12.846.461Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-745.321 3.722.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 400.663 326.257Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler971.942 1.065.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.384.353 979.615Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -412.411 86.323Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.468.214 -900.027Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -766.299Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler542.763 303.673Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.807.525 3.694.626Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.752.799 -27.626.114Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-39.955.536 -32.726.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.278.766 4.698.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.720 -219.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler617.324 523.655Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.961.475 321.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-686.548 -224.486Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.187.414 -11.057.294Alınan Faiz3.032.436 806.858Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.995.542 -4.140.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.551.563 -401.346YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -202.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -205.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.702.083 -14.994.635Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi138.560 766.299NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.563.523 -14.228.336DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 98.912.182 119.076.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 91.348.659 104.848.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 92.621.179 98.097.534Finansal Yatırımlar4 136.630.011 95.223.872Ticari Alacaklar8.020.531 22.297.369İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.712.564 21.288.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 307.967 1.008.872Diğer Alacaklar30.744 62.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 30.744 62.464Peşin Ödenmiş Giderler7 1.107.854 0Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106.084 64.266.366 64.266.366 64.266.366Dönem Karı (Zararı)64.266.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.084 -106.084 -106.084Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776Transferler-1.890.588