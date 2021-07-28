***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217BRÜT KAR (ZARAR)40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217Genel Yönetim Giderleri15 -18.703.725 -16.318.078 -10.225.325 -7.851.785Pazarlama Giderleri15 -382.546 -136.161 -220.963 -92.991Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 14.863.386 8.046.947 18.413.933 4.539.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -101.912 -2.358.974 -8.570.984 -1.664.965ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.846.490 34.906.741 20.608.280 18.404.486Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 5.517.910 1.459.164 1.780.300 1.420.333FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.364.400 36.365.905 22.388.580 19.824.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.364.400 36.365.905 22.388.580 19.824.819Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.110.624 -8.059.403 -6.303.099 -4.364.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -8.949.744 -8.041.160 -3.714.761 -4.316.545Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.160.880 -18.243 -2.588.338 -48.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042DÖNEM KARI (ZARARI)31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.080.404 -41.970.377Dönem Karı (Zararı)31.253.776 28.306.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.908.332 7.747.428Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 808.651 753.226Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.407.302 2.341.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.626.484 1.410.694Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.219.182 931.206Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.086.982 -4.194.645Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.668.737 791.895Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 10.110.624 8.059.403Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.120.886 -73.138.472Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)29.440.030 -73.246.332Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.049.294 1.491.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-870.054 42.473Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler387.523 1.002.437Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.765.503 -2.577.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.120.404 148.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.282.994 -37.084.542Alınan Faiz8.792.089 3.519.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.044.417 -7.617.639Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.950.262 -788.174YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.256 -24.608Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.256 -30.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.073.148 -41.994.985Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi96.844 158.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.169.992 -41.836.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 98.912.182 119.076.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 164.082.174 77.240.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 168.278.553 98.097.534Finansal Yatırımlar4 64.492.013 95.223.872Ticari Alacaklar10.249.702 22.297.369İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.888.111 21.288.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 361.591 1.008.872Diğer Alacaklar932.518 62.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 932.518 62.464Peşin Ödenmiş Giderler7 968.414 470.994Diğer Dönen Varlıklar8 92.744 63.670ARA TOPLAM245.013.944 216.215.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR245.013.944 216.215.903DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 269.547 317.925Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.379.733 785.823Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 94.542 102.330Ertelenmiş Vergi Varlığı19 982.180 2.404.569TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.726.005 3.610.650TOPLAM VARLIKLAR248.739.949 219.826.553KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.033.958 806.585İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.033.958 806.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.033.958 806.585Ticari Borçlar1.586.705 1.199.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-21 1.265.035 1.057.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 321.670 141.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 811.450 609.889Diğer Borçlar1.930.832 1.596.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.930.832 1.596.522Türev Araçlar3.050.168 4.736.842Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar12 3.050.168 4.736.842Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.544.215 5.900.397Kısa Vadeli Karşılıklar2.365.131 3.937.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.365.131 3.937.764ARA TOPLAM14.322.459 18.787.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.322.459 18.787.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.375.119 85.721İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.375.119 85.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.375.119 85.721Uzun Vadeli Karşılıklar1.423.332 1.463.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.423.332 1.463.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.798.451 1.549.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.120.910 20.336.777ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar231.619.039 199.489.776Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-469.058 -469.058Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-469.058 -469.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -469.058 -469.058Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)875.487 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)875.487 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)13 875.487 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.354.290 9.244.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 167.604.544 101.447.590Net Dönem Karı veya Zararı31.253.776 64.266.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR231.619.039 199.489.776TOPLAM KAYNAKLAR248.739.949 219.826.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Transferler1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.306.502 28.306.502 28.306.502Dönem Karı (Zararı)28.306.502 28.306.502 28.306.502Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 28.306.502 0 163.635.996 0 163.635.996Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.4irim/952292BIST