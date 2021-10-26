***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07. 17 25.445.015 19.352.176 10.581.629 11.305.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -207.676 -12.061.274 -105.764 -9.702.300ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.161.424 54.346.191 25.314.934 19.439.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 6.756.345 2.681.894 1.238.435 1.222.730FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.917.769 57.028.085 26.553.369 20.662.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.917.769 57.028.085 26.553.369 20.662.180Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.739.992 -12.623.722 -6.629.368 -4.564.319Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -14.437.013 -14.061.599 -5.487.269 -6.020.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -2.302.979 1.437.877 -1.142.099 1.456.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861DÖNEM KARI (ZARARI)51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.789.056 -28.758.837Dönem Karı (Zararı)51.177.777 44.404.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-643.844 11.212.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.208.711 1.219.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.752.658 3.596.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.204.072 2.111.005Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.451.414 1.485.175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.942.272 -7.405.468Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.597.067 1.182.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 16.739.992 12.623.722Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.146.074 -76.293.553Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)29.133.293 -82.075.290Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.495.366 -1.647.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-871.581 45.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler458.535 855.844Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.104.103 6.875.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.965.436 -347.049Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.680.007 -20.677.097Alınan Faiz17.078.328 4.867.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.939.334 -12.074.017Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.029.945 -875.497YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.440 -24.608Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.440 -30.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.784.616 -28.783.445Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi425.918 62.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.210.534 -28.720.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 98.912.182 119.076.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 180.122.716 90.356.181Sunum Para Birimi TLFinansal 13.423.888 21.288.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 379.262 1.008.872Diğer Alacaklar934.045 62.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 934.045 62.464Peşin Ödenmiş Giderler7 1.182.170 470.994Diğer Dönen Varlıklar8 98.489 63.670ARA TOPLAM266.800.964 216.215.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.800.964 216.215.903DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 244.981 317.925Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.005.264 785.823Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 90.702 102.330Ertelenmiş Vergi Varlığı19 0 2.404.569TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.340.950 3.610.650TOPLAM VARLIKLAR269.141.914 219.826.553KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları706.477 806.585İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları706.477 806.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar706.477 806.585Ticari Borçlar1.657.717 1.199.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-21 1.373.191 1.057.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 284.526 141.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 901.905 609.889Diğer Borçlar2.088.567 1.596.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.088.567 1.596.522Türev Araçlar1.494.403 4.736.842Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar12 1.494.403 4.736.842Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.198.746 5.900.397Kısa Vadeli Karşılıklar2.835.291 3.937.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.835.291 3.937.764ARA TOPLAM14.883.106 18.787.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.883.106 18.787.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.375.119 85.721İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.375.119 85.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.375.119 85.721Uzun Vadeli Karşılıklar1.451.076 1.463.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.451.076 1.463.875Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü97.740TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.923.935 1.549.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.807.041 20.336.777ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.334.873 199.489.776Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-469.058 -469.058Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-469.058 -469.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -469.058 -469.058Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)667.320 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)667.320 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)13 667.320 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.354.288 9.244.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 167.604.546 101.447.590Net Dönem Karı veya Zararı51.177.777 64.266.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.334.873 199.489.776TOPLAM KAYNAKLAR269.141.914 219.826.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494Transferler1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.404.363 44.404.363 44.404.363Dönem Karı (Zararı)44.404.363 44.404.363 44.404.363Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.084Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 44.404.363 0 179.733.857 0 179.733.857Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776Transferler13 -1.890.588 66.156.954 -64.266.366 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)667.320 51.177.777 51.845.097 51.845.097Dönem Karı (Zararı)51.177.777 51.177.777 51.177.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)667.320 667.320 667.320Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.354.290 0 0 0 167.604.544 51.177.777 0 251.334.873 0 251.334.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13 667.320 0 -208.167 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)866.649 0 -270.347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)866.649 -270.347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-199.329 0 62.180 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -199.329 62.180DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)667.320 0 -208.167 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.845.097 44.404.363 19.715.834 16.097.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları51.845.097 44.404.363 19.715.834 16.097.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972597BIST