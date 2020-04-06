***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,0001466Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00048921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.381,41 % 0,0241667Fon Yönetim Ücreti1.970.358,59 % 0,62341175Hisse Senedi Komisyonu24.654,95 % 0,0078007Tahvil Bono Komisyonu42,53 % 0,00001346Gecelik Ters Repo Komisyonu40.638,3 % 0,01285776Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.933,86 % 0,00820535Türev Araçlar Komisyonu43.370,62 % 0,01372225Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.072,62 % 0,0114132TOPLAM GİDERLER2.219.462,42 % 0,70222697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ316.060.548 % 0,70222697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835148BIST