***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00009493Bağımsız Denetim Ücreti1.310,4 % 0,00034673Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.753,09 % 0,02189663Fon Yönetim Ücreti499.479,96 % 0,13216338Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu157.540,54 % 0,04168554Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23,53 % 0,00000623Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00007094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler114.506,17 % 0,03029856TOPLAM GİDERLER856.240,54 % 0,22656293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ377.926.149 % 0,22656293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835149BIST