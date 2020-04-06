***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 15:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2020 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00008227
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.164,39 % 0,00934206
Fon Yönetim Ücreti
46.259,71 % 0,0225502
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.059,7 % 0,01465319
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8,19 % 0,00000399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00002866
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.849,39 % 0,01113838
TOPLAM GİDERLER
118.568,94 % 0,05779874
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.141.053 % 0,05779874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835151
BIST
17:2991.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 2.417,39
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:296,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:297,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:29357,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,23
|Açılış
|: 357,80
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.899.764
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|266.908
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.973.342
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.420
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.026.117
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,52
|38.673.837
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.698.877
|% -9,55
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|549.114.827
|% 9,98
|
|THYAO
|9,21
|533.706.482
|% 3,14
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|PGSUS
|36,62
|320.116.031
|% 9,97
|
|TUPRS
|85,85
|296.204.121
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,08
|154.054.572
|% 8,00
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,87
|239.808.773
|% 2,75
|
|CEMAS
|0,86
|73.515.046
|% 8,86
|
|ODAS
|1,44
|95.064.795
|% 5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2890
|8,3305
|% 0,62
|
|Frank
|6,8839
|6,9254
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7924
|1,8014
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|30,71
|
|Altın Gr.
|358
|359
|8,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|
Seans Raporu
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17:40KUYAS
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17:37XU030
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17:37XU100
Endeks 92, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 7, 736.00 milyon TL de
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17:37AKCNS
Yüzde 9.55 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 171 adet işlem