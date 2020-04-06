***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00007066Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.856,78 % 0,01208301Fon Yönetim Ücreti92.267,4 % 0,03863451Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00004924Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.701,58 % 0,00322483TOPLAM GİDERLER129.112,12 % 0,05406225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ238.821.201 % 0,05406225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835156BIST