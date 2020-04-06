***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2020 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
457,86 % 0,00017398
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.776,41 % 0,01397436
Fon Yönetim Ücreti
116.817,72 % 0,04438859
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00004469
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.254,72 % 0,00351662
TOPLAM GİDERLER
163.424,31 % 0,06209824
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
263.170.598 % 0,06209824
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835157
BIST
16:0591.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 1.999,87
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.605
En Düşük
90.631
16:056,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0407
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
16:057,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
16:05357,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 6,76
|Açılış
|: 357,33
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,36
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.349.347
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.831.733
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.716.686
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.736.874
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.831.998
|% 10,00
|
|INFO
|5,87
|21.104.965
|% -8,14
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,45
|1.522.606
|% -6,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,71
|456.003.309
|% 2,25
|
|SASA
|9,17
|397.433.927
|% 8,91
|
|PETKM
|3,46
|386.355.109
|% 1,47
|
|THYAO
|9,14
|344.092.394
|% 2,35
|
|PGSUS
|36,40
|289.752.329
|% 9,31
|
|IHLGM
|1,07
|132.676.614
|% 7,00
|
|PETKM
|3,46
|386.355.109
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|181.544.240
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.736.874
|% 10,00
|
|KARSN
|1,36
|110.500.311
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2908
|8,3324
|% 0,64
|
|Frank
|6,8931
|6,9346
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,63
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,56
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
Seans Raporu
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16:16NETAS
Yüzde 5.50 oranında artışla 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 297, 535 adet işlem
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16:15TUCLK
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16:14TUCLK
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16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1764, 99 artarak (% 2.08 ) 86, 512
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16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PRKAB, BEYAZ, IZTAR, METAL, TACTR