***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2020 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00008005
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.056,02 % 0,0057189
Fon Yönetim Ücreti
132.857,82 % 0,06302247
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00002789
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.157,57 % 0,00149783
TOPLAM GİDERLER
148.298,97 % 0,07034714
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
210.810.244 % 0,07034714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835160
BIST
17:2991.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 2.417,39
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:296,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:297,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:29357,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,23
|Açılış
|: 357,80
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.980.828
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.909.136
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.847.773
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.253
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.261.983
|% -9,68
|
|INFO
|5,79
|24.790.843
|% -9,39
|
|RALYH
|7,34
|2.155.471
|% -8,25
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|617.975.109
|% 2,92
|
|SASA
|9,26
|549.990.666
|% 9,98
|
|THYAO
|9,17
|544.208.727
|% 2,69
|
|PETKM
|3,45
|494.293.653
|% 1,17
|
|ASELS
|23,76
|393.855.963
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,07
|156.520.361
|% 7,00
|
|PETKM
|3,45
|494.293.653
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|250.438.438
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|138.531.565
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.909.136
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2781
|8,3196
|% 0,49
|
|Frank
|6,8803
|6,9218
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7917
|1,8006
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|31,17
|
|Altın Gr.
|358
|359
|7,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,65
|14,69
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|-0,77
|
Seans Raporu
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