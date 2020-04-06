***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001117Bağımsız Denetim Ücreti8.730 % 0,00027192Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri729.834,88 % 0,02273245Fon Yönetim Ücreti13.102.579,35 % 0,40811119Hisse Senedi Komisyonu179.992,81 % 0,00560631Tahvil Bono Komisyonu4.392,77 % 0,00013682Gecelik Ters Repo Komisyonu234.353,21 % 0,00729949Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.839,96 % 0,00092944Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.474.673,5 % 0,04593223Türev Araçlar Komisyonu404.720,77 % 0,012606Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler339.037,64 % 0,01056014TOPLAM GİDERLER16.508.513,64 % 0,51419716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.210.541.574 % 0,51419716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835162BIST