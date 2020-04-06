***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00045242Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00194991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.103,71 % 0,03165826Fon Yönetim Ücreti246.797,16 % 0,31123558Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.845,81 % 0,00358885Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu898,81 % 0,00113349Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.568,28 % 0,03224412Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.447,06 % 0,00939148TOPLAM GİDERLER310.565,78 % 0,3916541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.295.935 % 0,3916541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835163BIST