***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00151141Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00651412Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.457,29 % 0,03563044Fon Yönetim Ücreti14.796,08 % 0,06233566Hisse Senedi Komisyonu3.753,04 % 0,0158115Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.759,62 % 0,00741325Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0011295Türev Araçlar Komisyonu2.210,47 % 0,00931268Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.078,71 % 0,01297056TOPLAM GİDERLER36.228,26 % 0,15262912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.736.139 % 0,15262912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835164BIST