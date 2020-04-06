***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00014554Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00048567Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.950,53 % 0,02417037Fon Yönetim Ücreti1.984.738,21 % 0,62341174Hisse Senedi Komisyonu26.172,35 % 0,00822081Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19.094,23 % 0,00599755Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu527,1 % 0,00016556Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.696,7 % 0,0080714Türev Araçlar Komisyonu40.905,2 % 0,01284844Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.729,37 % 0,00745346TOPLAM GİDERLER2.199.823,23 % 0,69097054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ318.367.153 % 0,69097054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835165BIST