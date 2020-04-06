***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00014739Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00063526Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.993,53 % 0,02588122Fon Yönetim Ücreti606.904,9 % 0,24935004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00011015Türev Araçlar Komisyonu35,76 % 0,00001469Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.847,71 % 0,0056894TOPLAM GİDERLER685.954,95 % 0,28182817DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ243.394.744 % 0,28182817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835166BIST