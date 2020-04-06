***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri265,5 % 0,00096067Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00129809Bağımsız Denetim Ücreti1.019,7 % 0,00368964Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.604,42 % 0,03475221Fon Yönetim Ücreti16.121,34 % 0,05833275Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.639,42 % 0,00593201Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.102,11 % 0,00760618TOPLAM GİDERLER31.111,24 % 0,11257155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.636.859 % 0,11257155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835168BIST