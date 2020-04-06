***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00006394Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00027558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.477,21 % 0,02361119Fon Yönetim Ücreti1.510.955,89 % 0,26929516Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00004778Türev Araçlar Komisyonu43,42 % 0,00000774Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.490,72 % 0,0047214TOPLAM GİDERLER1.672.140,29 % 0,29802278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ561.078.004 % 0,29802278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835169BIST