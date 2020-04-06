***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001573Bağımsız Denetim Ücreti14.548,5 % 0,00063793Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri502.626,98 % 0,02203946Fon Yönetim Ücreti7.969.696,44 % 0,34945964Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.252,14 % 0,00018645Gecelik Ters Repo Komisyonu469.844,27 % 0,02060199Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.410,05 % 0,00111419Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001176Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler394.723,62 % 0,01730806TOPLAM GİDERLER9.381.728,85 % 0,41137521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.280.577.089 % 0,41137521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835170BIST