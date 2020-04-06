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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 15:36
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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2020 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00297413
Bağımsız Denetim Ücreti
1.546,2 % 0,00709824
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.122,36 % 0,06024168
Fon Yönetim Ücreti
118.946,38 % 0,54605498
Hisse Senedi Komisyonu
109.095,55 % 0,50083212
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
699,33 % 0,00321046
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
209,48 % 0,00096167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.587,62 % 0,00728839
Türev Araçlar Komisyonu
188,77 % 0,0008666
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.408,69 % 0,0156485
TOPLAM GİDERLER
249.452,23 % 1,14517677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.782.858 % 1,14517677



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835171


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Frank 6,8803 6,9218 % 0,28  
Riyal 1,7917 1,8006 % 0,37  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,65 14,69 0,28  
Gümüş Gr. 3,18 3,18 0,06  
B. Petrol 33,34 33,34 -0,77  
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