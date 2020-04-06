***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00297413Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00709824Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.122,36 % 0,06024168Fon Yönetim Ücreti118.946,38 % 0,54605498Hisse Senedi Komisyonu109.095,55 % 0,50083212Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu699,33 % 0,00321046Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu209,48 % 0,00096167Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.587,62 % 0,00728839Türev Araçlar Komisyonu188,77 % 0,0008666Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.408,69 % 0,0156485TOPLAM GİDERLER249.452,23 % 1,14517677DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.782.858 % 1,14517677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835171BIST