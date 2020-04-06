***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00010775Bağımsız Denetim Ücreti2.619,9 % 0,00078685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.852,85 % 0,02428294Fon Yönetim Ücreti1.578.723,62 % 0,47414587Hisse Senedi Komisyonu14.407,87 % 0,00432719Tahvil Bono Komisyonu30,35 % 0,00000912Gecelik Ters Repo Komisyonu57.196,96 % 0,01717825Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.438,12 % 0,00043192Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar63.194,23 % 0,01897944Türev Araçlar Komisyonu21.911,6 % 0,00658082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.120,56 % 0,01415195TOPLAM GİDERLER1.867.854,81 % 0,56098207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ332.961.589 % 0,56098207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835172BIST