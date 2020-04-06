***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00030328Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00130713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.290,94 % 0,02729823Fon Yönetim Ücreti560.864,65 % 0,47414583Hisse Senedi Komisyonu8.322,96 % 0,00703609Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.990,83 % 0,01774531Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu942,38 % 0,00079667Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar46.784,76 % 0,03955107Türev Araçlar Komisyonu14.289,84 % 0,0120804Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.442,2 % 0,01559074TOPLAM GİDERLER704.833,51 % 0,59585476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.289.482 % 0,59585476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835173BIST