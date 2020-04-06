***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00210169Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00905822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.687,69 % 0,03332061Fon Yönetim Ücreti77.672,27 % 0,45503312Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu313,46 % 0,00183637Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00157063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.630,33 % 0,00955108TOPLAM GİDERLER87.476,8 % 0,51247171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.069.586 % 0,51247171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835174BIST