***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 15:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2020 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00210169
Bağımsız Denetim Ücreti
1.546,2 % 0,00905822
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.687,69 % 0,03332061
Fon Yönetim Ücreti
77.672,27 % 0,45503312
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
313,46 % 0,00183637
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00157063
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.630,33 % 0,00955108
TOPLAM GİDERLER
87.476,8 % 0,51247171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.069.586 % 0,51247171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835174
BIST
17:1491.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.351,76
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.952
En Düşük
90.631
17:146,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:147,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:14359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 8,62
|Açılış
|: 359,39
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.420
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.876.563
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.787.400
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|238.152
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.019.932
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,52
|37.712.857
|% -9,68
|
|INFO
|5,79
|24.342.760
|% -9,39
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|546.812.194
|% 9,98
|
|GARAN
|7,73
|541.455.931
|% 2,52
|
|THYAO
|9,19
|523.543.519
|% 2,91
|
|PETKM
|3,47
|478.172.643
|% 1,76
|
|ASELS
|23,74
|364.182.227
|% 2,33
|
|PETKM
|3,47
|478.172.643
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,07
|141.154.155
|% 7,00
|
|YKBNK
|1,86
|215.785.693
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.876.563
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|122.868.543
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3023
|8,3439
|% 0,78
|
|Frank
|6,8955
|6,9371
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7951
|1,8041
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:25VKFYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 998 adet işlem
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17:24TEKTU
Yüzde 6.90 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 523, 430 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2434, 04 artarak (% 2.29 ) 108, 901
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17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLGM, YKBNK
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17:22XU100
Endeks 91, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 297.00 milyon TL de