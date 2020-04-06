***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00097598Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00420643Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.858,72 % 0,03498211Fon Yönetim Ücreti22.913,34 % 0,06233567Hisse Senedi Komisyonu346,08 % 0,00094151Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.367,66 % 0,00372071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.840,26 % 0,02949089Türev Araçlar Komisyonu3.251,43 % 0,00884551Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.556,45 % 0,00967531TOPLAM GİDERLER57.038,89 % 0,15517413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.757.990 % 0,15517413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835175BIST