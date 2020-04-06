***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00011939Bağımsız Denetim Ücreti1.595,7 % 0,00053103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.071,93 % 0,03097327Fon Yönetim Ücreti1.460.310,22 % 0,48597448Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.165,16 % 0,00138612Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu504,01 % 0,00016773Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar262.524,38 % 0,0873651Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.110,59 % 0,01268277TOPLAM GİDERLER1.860.640,74 % 0,61919989DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ300.491.131 % 0,61919989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835177BIST