***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00104689Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00451207Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.774,05 % 0,02852229Fon Yönetim Ücreti149.381,74 % 0,43592053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu676,88 % 0,00197525Gecelik Ters Repo Komisyonu849,37 % 0,0024786Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,3 % 0,00002422Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00078236Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.402,04 % 0,01284588TOPLAM GİDERLER167.265,43 % 0,48810808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.268.113 % 0,48810808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835178BIST