***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00002036Bağımsız Denetim Ücreti14.548,5 % 0,00082564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri387.454,97 % 0,02198842Fon Yönetim Ücreti6.157.781,09 % 0,34945959Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.682,36 % 0,00015223Gecelik Ters Repo Komisyonu337.061,24 % 0,01912853Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.876,27 % 0,00129825Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001521Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler268.151,34 % 0,01521783TOPLAM GİDERLER7.191.182,62 % 0,40810606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.762.086.719 % 0,40810606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835179BIST