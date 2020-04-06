***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00095174Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00410196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.613,93 % 0,02285214Fon Yönetim Ücreti192.790,67 % 0,51145994Hisse Senedi Komisyonu9.804,76 % 0,02601133Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.400,62 % 0,00371575Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,41 % 0,00001701Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00071125Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.796,77 % 0,01272549TOPLAM GİDERLER219.586,21 % 0,5825466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.694.188 % 0,5825466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835181BIST