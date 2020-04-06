***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00057993Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00249948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.639,94 % 0,02204938Fon Yönetim Ücreti493.755,58 % 0,79817099Hisse Senedi Komisyonu36.831,65 % 0,05953949Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.194,36 % 0,00516378Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,14 % 0,00001478Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00043339Türev Araçlar Komisyonu205,36 % 0,00033197Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.274,13 % 0,01175885TOPLAM GİDERLER557.083,21 % 0,90054204DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.860.878 % 0,90054204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835182BIST