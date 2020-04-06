***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00077245Bağımsız Denetim Ücreti1.546,2 % 0,00332923Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.784,8 % 0,02322147Fon Yönetim Ücreti173.712,71 % 0,37403241Hisse Senedi Komisyonu11.414,6 % 0,02457754Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.937,84 % 0,00417249Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu148,38 % 0,00031949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00057726Türev Araçlar Komisyonu10.330,7 % 0,02224372Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.042,55 % 0,00870428TOPLAM GİDERLER214.544,63 % 0,46195034DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.443.224 % 0,46195034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835183BIST