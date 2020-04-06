***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2020 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0000441Bağımsız Denetim Ücreti10.184,4 % 0,00125184Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.713,86 % 0,02602334Fon Yönetim Ücreti4.871.863,39 % 0,5988372Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.970,45 % 0,00097971Gecelik Ters Repo Komisyonu39.444,08 % 0,00484837Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu210 % 0,00002581Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00003295Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.842,78 % 0,0085849TOPLAM GİDERLER5.211.855,81 % 0,64062821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ813.553.903 % 0,64062821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835180BIST